В Великих Луках проводят уборку дорог с увлажнением

18:08, 11 апреля 2023, ПАИ

«В Великих Луках МП «Спецавтохозяйство» приступило к механизированной уборке дорог с увлажнением», — сообщает телеграм-канал «Администрация г. Великие Луки».

Одна из целей такой уборки — обеспыливание дорожного полотна. Также в городе проводится ручная и механизированная уборка дорог и тротуаров.

На сегодняшний день активно идёт процесс уборки лотковой части, где за зиму скопилось большое количество песка.