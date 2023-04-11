В Великих Луках проводят уборку дорог с увлажнением
«В Великих Луках МП «Спецавтохозяйство» приступило к механизированной уборке дорог с увлажнением», — сообщает телеграм-канал «Администрация г. Великие Луки».
Одна из целей такой уборки — обеспыливание дорожного полотна. Также в городе проводится ручная и механизированная уборка дорог и тротуаров.
На сегодняшний день активно идёт процесс уборки лотковой части, где за зиму скопилось большое количество песка.
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