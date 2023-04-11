Жильё для педагогов и медработников построят в Пушкиногорском районе

22:00, 11 апреля 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе будет реализован пилотный проект строительства жилья для педагогов и медицинских работников, сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В этом году спроектируют дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами для таких специалистов. Строительство и сдача запланированы на 2024 год.

«Если проект будет успешным и востребованным — распространим такую практику и на другие муниципалитеты», — отметил глава региона.