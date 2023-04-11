Жильё для педагогов и медработников построят в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе будет реализован пилотный проект строительства жилья для педагогов и медицинских работников, сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
В этом году спроектируют дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами для таких специалистов. Строительство и сдача запланированы на 2024 год.
«Если проект будет успешным и востребованным — распространим такую практику и на другие муниципалитеты», — отметил глава региона.
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