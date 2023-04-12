В Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия

16:37, 12 апреля 2023, ПАИ

В Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия. Об этом сообщила хозяйка пострадавшего животного в группе «Подслушано Новоржев» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на улице Молодёжной какая-то тварь стреляла по кошкам. Моей прилетело. Я понимаю, кошки гуляют и всё такое. Но что за тварью нужно быть? Для сведения, мои все стерилизованы», - написала она.

Один из подписчиков группы рассказал, что знает стрелявшего. «Видел не раз его с воздушкой. У своего кота тоже доставали. Причём это не подросток какой-то, а обиженный жизнью пенсионер», - заметил он.

Хозяйка животного позже сообщила, что написала заявление в полицию и надеется, что виновного накажут.