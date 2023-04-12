Президент России назвал фильм с Юлией Пересильд уникальным

18:19, 12 апреля 2023, ПАИ

Создатели фильма «Вызов» совершили настоящий поступок и добыли для России первенство в съемках кино в космосе. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) по случаю Дня космонавтики.

«Настоящий гражданский, человеческий поступок совершила команда фильма с очень символичным названием «Вызов». Она осуществила замечательный научно- просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми», - сказал Путин, поблагодарив и поздравив всех, кто принимал участие в создании этой картины. «Она является уникальным событием для мирового кинематографа», - подчеркнул президент РФ.

На премьере фильма «Вызов» в ГКД присутствуют создатели кинокартины. Как передает корр. ТАСС, президент РФ на просмотр фильма не остался.