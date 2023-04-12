Строительство водонапорной башни в Великолукском районе посетил глава района

19:44, 12 апреля 2023, ПАИ

Глава Великолуского района Алексей Кузьмин посетил посёлок Дубрава-1 для оценки строительства новой водонапорной башни. Об этом глава района сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Кузьмин встретился с подрядчиком, где на месте были обсуждены детали строительства, к которому специалисты подрядчика уже приступили. В данный момент рабочими уже выкопан котлован.

«Напомню, что в планах — обустроить новый фундамент, ствол башни и установить новый резервуар на 50 кубометров воды для бесперебойного водоснабжения населения», — отметил Алексей Кузьмин.

Глава района напомнил, что вопрос со строительством новой водонапорной башни помог решить губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личном приёме жителей района.