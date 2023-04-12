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Общество

Строительство водонапорной башни в Великолукском районе посетил глава района

Фото главы Великолукского района

Глава Великолуского района Алексей Кузьмин посетил посёлок Дубрава-1 для оценки строительства новой водонапорной башни. Об этом глава района сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Кузьмин встретился с подрядчиком, где на месте были обсуждены детали строительства, к которому специалисты подрядчика уже приступили. В данный момент рабочими уже выкопан котлован.

«Напомню, что в планах — обустроить новый фундамент, ствол башни и установить новый резервуар на 50 кубометров воды для бесперебойного водоснабжения населения», — отметил Алексей Кузьмин.

Глава района напомнил,  что вопрос со строительством новой водонапорной башни помог решить губернатор Псковской области Михаил Ведерников на личном приёме жителей района.

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