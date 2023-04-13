Режиссер спектакля «Лягушки» станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»
Театральный режиссер Никита Кобелев (Москва), режиссер-постановщик спектакля «Лягушки», стал гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 13 апреля.
Темы для обсуждения:
- Универсальные смыслы: почему спектакль по роману китайского автора Мо Яня будет понятен всем?
- Женщина из Чэньцзячжуан: учат ли псковские артисты китайский?
- Театральный блокбастер: как в одном спектакле рассказать о судьбах десятков людей?
- Из школьного театра в ГИТИС: как люди находят театр, а театр – людей?
- «В Москву, в Москву!»: почему столичные режиссеры ставят в регионах?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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13 апреля 2023
Режиссер спектакля «Лягушки» станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»