Режиссер спектакля «Лягушки» станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»

11:48, 13 апреля 2023, ПАИ

Театральный режиссер Никита Кобелев (Москва), режиссер-постановщик спектакля «Лягушки», стал гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 13 апреля.

Темы для обсуждения:

Универсальные смыслы: почему спектакль по роману китайского автора Мо Яня будет понятен всем?

Женщина из Чэньцзячжуан: учат ли псковские артисты китайский?

Театральный блокбастер: как в одном спектакле рассказать о судьбах десятков людей?

Из школьного театра в ГИТИС: как люди находят театр, а театр – людей?

«В Москву, в Москву!»: почему столичные режиссеры ставят в регионах?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».