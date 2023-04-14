Псковский гастроэнтеролог: Хочется конфет – ешьте!

14:41, 14 апреля 2023, ПАИ

Кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Ирина Смирнова в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) призвала слушателей отказаться от чрезмерных ограничений в еде.

«Вообще прописывать всем подряд диету из разряда «стол № 2», «стол № 5» неправильно. Во-первых, все мы разные, во-вторых, нельзя всё время есть пищу, приготовленную на пару, в-третьих, надо слушать свой организм: если чего-то хочется – съешьте. Если, к примеру у вас был стресс, много умственной работы, чего хочется? Конфету! Ну так не мучайтесь и съешьте, для мозга это полезно», - порекомендовала врач.

По словам гостьи студии, долго сидеть на диете нельзя. «Надо иногда устраивать праздник для души. Даже людям с избыточной массой тела, которых мы сажаем на диету в 800 калорий, пару раз в месяц мы разрешаем съесть что-то вкусное. Не надо себя мучить», - сказала Ирина Смирнова.



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