Гастроэнтеролог назвала средним качество питания псковичей

15:16, 14 апреля 2023, ПАИ

Кандидат медицинский наук, врач-гастроэнтеролог Ирина Смирнова в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) назвала средним качество питания псковичей.

«Многие едят один-два раза в день, а это очень вредно для организма. К тому же нельзя ложиться спать на голодный желудок. За пару часов до сна надо, например, съесть творог или бутерброд с чаем, только не наедаться. Кроме того, у каждого свои биоритмы – питание надо подстраивать под них. Часто вот эти ограничительные диеты приводят к психосоматике и срывам, в результате возвращается и вес, и болезни», - констатировала Ирина Смирнова.

Кроме того, специалист посоветовала не бороться с полнотой, если «вес некриминально большой». «Если у вас генетически заложена полнота, это будет бесполезно. Вот если +20 кг к норме, тогда другое дело. А норма зависит от роста, возраста, профессии. Иногда человек и с весом в 100 кг полностью сохранен относительно здоровья», - отметила гастроэнтеролог.

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