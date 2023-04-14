Безглютеновые диеты неопасны первые два-три месяца - псковский врач

16:42, 14 апреля 2023, ПАИ

Безглютеновые и безлактозные диеты неопасны первые два-три месяца, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Ирина Смирнова в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Если постоянно сидеть на таких диетах, то в организме «полетит» собственная ферментативная система. Появятся другие заболевания, обусловленные дефицитом несъеденного. К тому же зачастую у нас любят выдумывать себе непереносимость лактозы, или она вообще является приобретенным явлением. Молоко не стоит пить только пожилым людям и пациентам с истинной непереносимостью лактозы», - уточнила Ирина Смирнова.

По словам специалиста, и дрожжи, и крахмал полезны в ограниченных количествах. «Все эти новомодные диеты ломают генетически заложенные в нас механизмы», - отметила гастроэнтеролог.

«А вот холодные газированные напитки надо ограничивать, а иначе – вздутие, брожение, гниение. Их можно пить, но немного и редко», - порекомендовала Ирина Смирнова.





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