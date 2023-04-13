Внук создателя монумента «Родина-мать зовет!» приедет в Псковскую область

12:36, 14 апреля 2023, ПАИ

Внук создателя монумента «Родина-мать зовет!» Евгений Вучетич приедет на форум «Русский Запад» в Псковскую область. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов библиотеки Наталья Дуброва.

Она подчеркнула, что на мероприятие приезжают не просто продавцы книг, а профессионалы, которые знают о книгах абсолютно всё. «Одно из издательств привезет внука Евгения Вучетича, который в своей книге рассказывает о деде. Кроме того, состоится онлайн-встреча с Кареном Шахназаровым», — добавила она.

Форум «Русский Запад» проходит в Псковской области уже 18 лет. В этом году на мероприятие приедут 25 издательств, участников будет около 100.

Как заявила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова, в этом году программа будет очень насыщенной: стало больше мероприятий для детей, много мероприятий патриотической направленности. В частности, «Донбасс далекий и близкий». «В этом году на форуме будут представлены белорусские коллеги — они привезут детские книги. На форуме узнаем, кто победил в конкурсе «Псковская книга». В этом году было 46 участников», — добавила она.