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Студента года выбрали в Великих Луках

Финал конкурса «Студент года» состоялся в Великих Луках 13 апреля. За титул поборолись лучшие студенты образовательных учреждений города, прошедшие предварительный отбор. Об этом сообщает портал Luki-News.

В финал прошли студентка 2 курса Петербургского филиала ПГУПС Анастасия Авласенок, студентка 4 курса Великолукского медицинского колледжа Анжелика Григорьева и студент 4 курса ВЛГАФК Кирилл Титов.

На предыдущих этапах конкурса участникам предстояло пройти интеллектуальный и творческий конкурсы, а также представить портфолио. Из девяти участников в финал вышли только трое.

Финалистам необходимо было сделать самопрезентацию, продемонстрировать видеоролик на тему «Друг - наставник - вдохновитель», пройти конкурс «Топ-спикер», а также представить проект, направленный на развитие города.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Перед началом финальных конкурсов к присутствующим обратилась депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина. «Безусловно, для меня большая честь приветствовать лучших представителей молодежи города Великие Луки, выбирать лучших из лучших. Молодежь сегодня – залог нашего будущего, и это не пустые слова. Вы наше будущее, и от того, насколько вы будете любить нашу страну, от того, насколько вы будете занимать активную позицию, будет зависеть то, как мы с вами будем дальше жить», - сказала она.

В жюри конкурса, кроме нее, вошли заместитель начальника управления образования Инна Репях, директор ПТ «Электрополис» Ирина Белова и начальник отдела по молодежной политике управления образования администрации города Екатерина Карпенко.

Анастасия Авласенок победила в номинации «Интеллект», Кирилл Титов признан лучшим в номинации «Лидер». Титула «Студент года 2023» удостоилась Анжелика Григорьева.

«Если честно, у нас было очень мало времени на подготовку к конкурсу и реализацию всех задумок. Я сидела ночами над проектом и отдала все силы на его подготовку. Я безмерно благодарна руководству своего колледжа за то, что меня выдвинули участником на этот конкурс. Эмоции просто зашкаливают!» - поделилась впечатлениями Анжелика Григорьева. 

Отметим, что «Студент года» – уникальный проект для студентов образовательных учреждений России с особыми достижениями в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Конкурс проводится в России с 2014 года.

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