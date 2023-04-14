Владимир Путин подписал закон об упрощении признания военнослужащего без вести пропавшим

20:03, 14 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Для упрощения процедур законы предлагают в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим. Так, если в течение шести месяцев отсутствуют сведения о месте пребывания военнослужащего, а командиры или сослуживцы не могут подтвердить, что непосредственно наблюдали его смерть, то в судебном порядке он может быть признан безвестно отсутствующим. После завершения процедуры можно будет принять меры, направленные на сохранность его имущества (учредить доверительное управление имуществом такого гражданина), а также за счёт его имущества обеспечивать содержание иждивенцев.

Для признания умершим тоже сокращаются сроки, упрощается процедура. Общее правило ГК РФ об объявлении умершим по истечении двух лет с момента окончания военных действий не будет применяться. Если имели место события, дающие основание предполагать гибель, например исчезновение в зоне активных боевых действий при обстоятельствах, угрожавших смертью, в суд можно также представить справку по форме, которую утвердит Правительство РФ. В этом случае гражданин может быть объявлен умершим через шесть месяцев.

По мнению законодателей, законы призваны защитить имущественные интересы военнослужащих в период, когда нет информации о месте их нахождения, и обеспечить защиту прав и законных интересов семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, если установить факт смерти в силу определённых обстоятельств по действующему порядку невозможно.

Ко второму чтению в Госдуме в оба закона внесён ряд значимых изменений. Что касается закона, регламентирующего признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим, расширена категория лиц, на которую распространяются новые правила. Это не только военнослужащие, но и служащие иных ведомств (ОВД и других правоохранительных органов), лица, не относящиеся к категории госслужащих соответствующих ведомств, граждане, находящиеся на этих территориях временно.

В части поправок, касающихся применения ГК РФ, сохраняется судебный порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим. В отличие от действующей редакции ГК РФ, законом сокращаются сроки: для безвестного отсутствия — шесть месяцев вместо одного года, для объявления умершим — шесть месяцев, если были обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, или три месяца с момента вынесения решения суда о признании безвестно отсутствующим лица, участвующего в СВО, а также относящегося к указанным в законе категориям лиц.

Также более чётко прописывается, что документ о смерти, выдаваемый правительством, предоставляется только в случае, если выдача медицинского свидетельства невозможна, и только в отношении вышеназванных лиц, участвующих в СВО или погибших в ходе провокаций на границе с новыми субъектами РФ.

Нормы закона в части признания безвестно отсутствующим, объявления умершим и подтверждения факта смерти в специальном порядке имеют обратную силу и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.