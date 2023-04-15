В Пскове открылась выставка рисунков «Моё будущее – 2022»

14:49, 15 апреля 2023, ПАИ

Открытие выставки передвижной выставочной экспозиции Всероссийского конкурса рисунка «Моё будущее – 2022» прошло в Псковской областной библиотеке 13 апреля, сообщает корреспондент ПАИ.

«Целью передвижной выставки является актуализация темы профессиональной ориентации детей-сирот средствами изобразительного искусства, создание условий высокой мотивации для занятий художественной деятельностью, поддержка молодых талантов в области изобразительного творчества, стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей, открытие новых имён молодых художников и создание условий для их социализации и самореализации», — рассказали организаторы выставки.

Итоги проведения передвижной выставки будут опубликованы на сайте Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» и на её официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».