Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы неочевидные направления для путешествия по России в мае

 

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил топ-5 самых неочевидных мест для путешествия по России в майские праздники: в этих локациях можно избежать суеты, скопления отдыхающих, очередей в музеи и высоких цен на отели, сообщает РИА Новости.

Первая в рейтинге — Астрахань. Поводов посетить этот регион в майские праздники немало: это и рыбалка, и прогулки по городу, и созерцание цветущих степей, усыпанных маками и тюльпанами. Ещё нет изнуряющей жары, так что отдых на открытом воздухе пройдёт в комфортных условиях. «Период цветения маков и тюльпанов длится всего две-три недели. Но не во все места, где цветут маки, легко добраться, однако местные гиды проводят туда экскурсии на подготовленных внедорожниках», — уточнили в сервисе.

«Ночёвка в Астрахани в майские праздники стоит примерно 4 тысячи рублей, однако в городе можно найти более бюджетные варианты апартаментов и мини-отелей, цены на проживание в которых в среднем колеблются в районе 2-3 тысяч рублей в сутки», — рассказали аналитики.

Ещё одним неочевидным направлением на майские может стать Кировск в Мурманской области. «Любители горных лыж и сноубордов, желающие продлить сезон катания, могут поехать в Кировск, где снежный покров сохраняется до июня. Вокруг города расположились сразу три горнолыжных центра: «Большой Вудъявр», «Кукисвумчорр» и «Хибины Сноу Парк», — рассказали в МТС Travel.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 апреля 2023

Псковский омбудсмен наградил лучших учителей по истории и обществознанию
15 апреля 2023

Псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса
15 апреля 2023

Пасхальные куличи из Псково-Печерского монастыря отправили военнослужащим в зону СВО
15 апреля 2023

В Псковской областной больнице проходит конференция «Актуальные вопросы в операционном деле»
15 апреля 2023

Учителя Юлии Пересильд побывали на премьере фильма «Вызов» в Москве
15 апреля 2023

Телеканал «Первый Псковский» покажет эксклюзивное интервью с ведущим программы «Умницы и умники»
15 апреля 2023

В Пскове открылась выставка рисунков «Моё будущее – 2022»

15 апреля 2023

Скончалась врач-хирург Псковской областной больницы Инна Константинова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...