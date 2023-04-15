Названы неочевидные направления для путешествия по России в мае

16:16, 15 апреля 2023, ПАИ

Сервис бронирования отелей МТС Travel составил топ-5 самых неочевидных мест для путешествия по России в майские праздники: в этих локациях можно избежать суеты, скопления отдыхающих, очередей в музеи и высоких цен на отели, сообщает РИА Новости.

Первая в рейтинге — Астрахань. Поводов посетить этот регион в майские праздники немало: это и рыбалка, и прогулки по городу, и созерцание цветущих степей, усыпанных маками и тюльпанами. Ещё нет изнуряющей жары, так что отдых на открытом воздухе пройдёт в комфортных условиях. «Период цветения маков и тюльпанов длится всего две-три недели. Но не во все места, где цветут маки, легко добраться, однако местные гиды проводят туда экскурсии на подготовленных внедорожниках», — уточнили в сервисе.

«Ночёвка в Астрахани в майские праздники стоит примерно 4 тысячи рублей, однако в городе можно найти более бюджетные варианты апартаментов и мини-отелей, цены на проживание в которых в среднем колеблются в районе 2-3 тысяч рублей в сутки», — рассказали аналитики.

Ещё одним неочевидным направлением на майские может стать Кировск в Мурманской области. «Любители горных лыж и сноубордов, желающие продлить сезон катания, могут поехать в Кировск, где снежный покров сохраняется до июня. Вокруг города расположились сразу три горнолыжных центра: «Большой Вудъявр», «Кукисвумчорр» и «Хибины Сноу Парк», — рассказали в МТС Travel.

