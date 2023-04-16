Возбуждено дело после смерти ребёнка, которого насмерть загрызли собаки в Оренбурге — СК

16:11, 16 апреля 2023, ПАИ

Стая бездомных собак загрызла насмерть ребёнка, гулявшего около своего домам в Оренбурге, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По данным Следственного комитета, собаки напали на мальчика, когда он гулял в районе своего дома неподалёку от гаражного кооператива в Промышленном районе города. Ребёнок скончался на месте.

В сообщении добавляется, что следствие проверит и даст оценку «действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга».