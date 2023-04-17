Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 17 апреля 2023, ПАИ

В прямой эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online».

С главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панфёровым ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин говорят об итогах научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам в операционном деле, а также о том, что ждет областную больницу в год ее 220-летия.

Еще одним гостем программы стал директор издательства «РуДа» Александр Князьков — участник Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдет в Пскове с 17 по 20 апреля. Вместе с гостем ведущие говорят о том, какую литературу предпочитают читатели, популярна ли сегодня классика и о чем пишут современные авторы.