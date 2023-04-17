Александр Князьков: Подавляющее большинство новых авторов — графоманы

12:47, 17 апреля 2023, ПАИ

Подавляющее большинство новых авторов — графоманы. Такое мнение в эфире проекта «Псковский телеграм Online» высказал директор издательства «РуДа» Александр Князьков, участник книжного форума «Русский Запад».

По его словам, несмотря на сложившуюся ситуация, компания старается издавать качественную литературу. «Издаем детско-юношескую приключенческую литературу. Конечно, мы мечтаем найти свою Джоан Роулинг, но, разумеется, не думаем об этом каждый день», — рассказал он.

Также Александр Князьков отметил, что аудиокниги и электронные книги не приносят издательству особых дивидендов.

Директор издательства также рассказал, что дети охотнее всего читают книги с картинками, а подростки не любят объемные тексты.