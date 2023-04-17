Тобольский издатель выпустит дополнительный тираж книги о Валентине Курбатове

16:53, 17 апреля 2023, ПАИ

Тобольский издатель и председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов выпустит дополнительным тиражом в 500 экземпляров книгу с письмами Валентина Курбатова. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь».

Гость студии отметил, что это будет уже третье издание книги. Суммарно книга будет напечатана тиражом в 1500 штук.

Пскович Валентин Курбатов долгие годы был другом председателя президиума общественного совета этого фонда Аркадия Елфимова. Их переписка и легла в основу новой книги. Кроме многочисленных писем, туда вошли статьи и рецензии, посвящённые изданиям фонда и городу Тобольску. Также в ней можно будет увидеть уникальные фотографии.

Ранее сообщалось, что фонд «Возрождение Тобольска» выпустит книгу о Валентине Курбатове.