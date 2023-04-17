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Всероссийская молодёжная программа «Кадры для села» начала приём заявок

Фото: комитета по сельскому хозяйству Псковской области

Росмолодёжь и Российский союз сельской молодёжи (РССМ) запустили Всероссийскую молодёжную программу «Кадры для села». Об этом сообщает комитет по сельскому хозяйству Псковской области.

Сельская молодёжь со всей страны, студенты аграрных вузов и представители 45 штабов пилотных регионов программы сформировали и представили своё видение нового образа села почётным гостям из Госдумы, Минсельхоза России, Росмолодёжи и корпорации «ВКонтакте».

Председатель РССМ Дмитрий Пекуровский рассказал о главной цели программы — сделать село привлекательным и перспективным для молодёжи. На мероприятии были анонсированы ключевые проекты программы «Кадры для села». Среди них — конкурс «Лидеры села», в котором примет участие около 20 тысяч молодых управленцев, образовательная программа для местных управленческих команд «Мастерская развития сельских территорий» для более 250 команд, лучшие из которых получат поддержку бизнес-партнёров в реализации своих проектов развития сельских территорий.

Регистрация участников программы «Кадры для села» началась 15 апреля.  

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