Минпросвещения сокращает сроки обучения в колледжах

00:46, 18 апреля 2023, ПАИ

Минпросвещения России сокращает сроки обучения в колледжах, чтобы как можно быстрее подготовить рабочие кадры за счёт интенсификации программ обучения, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сокращаем программы за счёт интенсификации, чтобы как можно быстрее подготовить рабочие кадры», — заявил Кравцов.

С 1 сентября 2022 года в России начал работу проект «Профессионалитет», который призван помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.

