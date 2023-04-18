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Общество

О проектировании нового терминала в аэропорту Пскова сообщил Ведерников Путину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал президенту Владимиру Путину о развитии транспортного сообщения в регионе, отметив, что область совместно с компанией «Новапорт» приступает к проектированию нового терминала международного аэропорта Пскова. Встречу руководителей транслировал телеканал «Россия 24».

«Очень динамично у нас развивается отрасль авиасообщения. Помните, я тоже к вам с этим вопросом подходил: у нас в 2017 году не было ни одного рейса, ничего не летало. 500 миллионов был долг по предприятию, по аэропорту, – банкротство, - сказал губернатор. - На сегодняшний день работает новое предприятие – долгов нет, развивается динамично. «Новапорт» у нас инвестор. Продали ему 70 процентов акций. Псков - Москва – еженедельно десять рейсов. Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань – два еженедельных рейса. Симферополь, Анапа – пока закрыты, но маршруты тоже раскатаны: как только небо откроют, мы тоже готовы полететь».

Пассажиропоток с 30 тысяч в 2019 году увеличился почти до 120 тысяч в прошлом году, в этом году планируется выйти на 150 тысяч. «С коллегами из «Новапорта» уже в ближайшее время приступим к проектированию нового пассажирского терминала», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что компания «Новапорт холдинг» построит в Пскове ещё один терминал в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга». В настоящее время в псковском аэропорту один общий терминал на прилёт и вылет. Как ранее заявлял Михаил Ведерников, они должны быть разделены.

Напомним, что «Новапорт холдинг» приобрёл 74 % в капитале Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».

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