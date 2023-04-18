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Книжный форум «Русский запад» открылся в Пскове

XVIII Международный книжный форум «Русский запад» открыли в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Курбатова, передает корреспондент ПАИ.

«Мы приветствуем наших дорогих и важных коллег из столицы, из других городов. Всех, кто имеет отношение к русскому слову, к литературе, к библиотечной теме. «Русский запад» поможет нам сделать шаг в развитии этого движения», - приветствовала собравшихся первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Мероприятие организуют на девяти площадках в Пскове и области. Ключевые события форума пройдут в областной библиотеке по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2.

Псковичей и гостей города ждут встречи, мастер-классы, презентации и дискуссии с участием ведущих книгоиздателей России, писателей, библиотекарей, представителей творческой интеллигенции. 

Перед слушателями выступят Анна Ревякина - поэт, автор восьми поэтических сборников, составитель антологии донбасской поэзии «Великий Блокпост»; генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Павел Кузьмин, писатель Борис Евсеев, председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов; детские писатели Анна Гончарова, Владимир Дмитриев и Игорь Жуков.  

С псковичами в онлайн-формате пообщается генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Директор дома-музея скульптора Евгений Вучетич в Москве представит книгу своего отца Виктора Вучетича «Вучетич. Скульптор эпохи». Также состоится презентация книги Ури Шулевица «Шанс. Бегство от Холокоста». Встречу с читателями проведет генеральный директор издательства «Карьера Пресс» Юрий Шипков. Автор проекта «Занимательная ПерельМания и ПерельМагия. Умные книжки об умных игрушках» Светлана Тишина расскажет, как увлечь детей наукой. 

Также среди почетных гостей – филолог-скандинавист Ольга Мяэотс, белорусский писатель Андрей Геращенко, архитектор Павел Фроленок, скульптор Владислав Серов, актеры Николай Романов и Игорь Черницкий и многие другие.           

В этом году в выставке-ярмарке участвуют 25 российских издательств.    

Кроме того, в программе форума запланированы традиционные мероприятия: награждение победителей конкурса «Псковская книга – 2022», вручение III Цвылевской премии за особые заслуги в области краеведения, День православной книги и «Псковская страница на «Русском западе».

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