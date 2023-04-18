Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Межрегиональный слёт молодых реставраторов проходит в Пскове

Межрегиональный слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» проводится в Пскове с 16 по 25 апреля. Как проходил процесс подготовки и что ждет участников мероприятия, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

По его словам, подготовка к слёту началась еще в прошлом году. Инициаторами его проведения выступили Союз реставраторов России, федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» и областной комитет по охране объектов культурного наследния.

«Опыт совместной работы не первый, мы начали первый проект еще в 2021 году, когда к нам приезжали молодые реставраторы, они работали под руководством практикующих архитекторов. И работы мы тогда выполняли в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где у нас трудились опытные реставраторы и архитекторы, при этом шел процесс обучения молодых специалистов. Тогда участие в слете принимали молодые специалисты из семи регионов России», — напомнил руководитель профильного комитета.

В этом году, продолжил он, мероприятие проводится на объекте культурного наследия «Церквовь Георгия со Взвоза» 1494 года постройки, который находится на улице Георгиевской, 1. Именно здесь и обучают молодых специалистов в выездной школе реставрации для студентов-художников и архитекторв, которая открылась 16 апреля. 

Он добавил, что в слёте принимают участие специалисты из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Донбасса. В программе семинара лекции для реставраторов под названием «Камень-дерево-металл: как сохранить», по завершении которых участникам вручат письменные потдверждения того, что они повысили свой профессиональный уровень и прошли обучение в течение 16 академических часов. 

«Есть планы, чтобы это мероприятие двумя школами на закончилось, необходимо превратить это в систематическую работу, ежегодную или хотя бы не реже одного раза в два года. Сегодня псковская площадка очень большая и насыщена проектами», — заключил Вадим Нэдик, добавив, что для учащихся в школах Псковской области проводится викторина «Георгий – победу несущий». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад»
18 апреля 2023

Выставка «Деревянные берега» откроется в псковской галерее «Цех»
18 апреля 2023

Билеты на концерт Рязанского народного хора в Пскове можно приобрести со скидкой
18 апреля 2023

Фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского обсудят в ПАИ
18 апреля 2023

Государственный народный ансамбль «Россия» выступит в Пскове
18 апреля 2023

Гости из Башкортостана посетили Псковскую области

18 апреля 2023

Конкурс «Псковская книга» проводится в рамка форума «Русский Запад»
17 апреля 2023

Пыталовский моделист представил новую работу, посвящённую танковому бою


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...