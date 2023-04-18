Межрегиональный слёт молодых реставраторов проходит в Пскове

18:10, 18 апреля 2023, ПАИ

Межрегиональный слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» проводится в Пскове с 16 по 25 апреля. Как проходил процесс подготовки и что ждет участников мероприятия, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, подготовка к слёту началась еще в прошлом году. Инициаторами его проведения выступили Союз реставраторов России, федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» и областной комитет по охране объектов культурного наследния.

«Опыт совместной работы не первый, мы начали первый проект еще в 2021 году, когда к нам приезжали молодые реставраторы, они работали под руководством практикующих архитекторов. И работы мы тогда выполняли в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где у нас трудились опытные реставраторы и архитекторы, при этом шел процесс обучения молодых специалистов. Тогда участие в слете принимали молодые специалисты из семи регионов России», — напомнил руководитель профильного комитета.

В этом году, продолжил он, мероприятие проводится на объекте культурного наследия «Церквовь Георгия со Взвоза» 1494 года постройки, который находится на улице Георгиевской, 1. Именно здесь и обучают молодых специалистов в выездной школе реставрации для студентов-художников и архитекторв, которая открылась 16 апреля.

Он добавил, что в слёте принимают участие специалисты из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Донбасса. В программе семинара лекции для реставраторов под названием «Камень-дерево-металл: как сохранить», по завершении которых участникам вручат письменные потдверждения того, что они повысили свой профессиональный уровень и прошли обучение в течение 16 академических часов.

«Есть планы, чтобы это мероприятие двумя школами на закончилось, необходимо превратить это в систематическую работу, ежегодную или хотя бы не реже одного раза в два года. Сегодня псковская площадка очень большая и насыщена проектами», — заключил Вадим Нэдик, добавив, что для учащихся в школах Псковской области проводится викторина «Георгий – победу несущий».