Мужчина погиб при взрыве гранаты во дворе дома в Белгороде
Один человек погиб, двое пострадали после взрыва гранаты во дворе частного дома в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своём Telegram-канале он сообщил, что мэр города Валентин Демидов выехал на место.
Гладков добавил, что, по предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. С причинами произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 апреля 2023
Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства
18 апреля 2023
Книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад»