Мужчина погиб при взрыве гранаты во дворе дома в Белгороде

20:45, 18 апреля 2023, ПАИ

Один человек погиб, двое пострадали после взрыва гранаты во дворе частного дома в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он сообщил, что мэр города Валентин Демидов выехал на место.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, жители этого дома вели асоциальный образ жизни. С причинами произошедшего разбираются правоохранительные органы.