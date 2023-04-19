Снижение цен на жильё в крупных городах России ожидается на 5%

00:11, 19 апреля 2023, ПАИ

Риелторы ожидают снижения цен на жильё в крупнейших городах России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Сбера «Домклик», с которыми ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, 45 % экспертов ожидают снижения стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья, причём каждый пятый — снижения на 5 % и более.

«В Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях более 60 % опрошенных предположили, что цены на вторичку во II квартале упадут. В Челябинской, Ростовской областях и Республике Татарстан риелторы придерживаются иного мнения: 40 % прогнозируют рост стоимости жилья», — рассказали аналитики.

Мнения экспертов относительно динамики стоимости первичной недвижимости разделились почти поровну. Примерно треть риелторов прогнозирует, что цены вырастут, треть — что упадут, а ещё треть — что существенно не изменятся. Однако позиция зависит от региона проживания.