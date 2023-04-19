Порховичи победили на межмуниципальном этапе Президентских состязаний

11:47, 19 апреля 2023, ПАИ

Команда школьников из Порховской средней общеобразовательной школы № 3 победила на межмуниципальном этапе областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые проходили в Порхове 18 апреля. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие пять команд, учащиеся пятых классов из Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Струго-Красненского и Порховского районов. Всего участвовал 51 школьник.

Команды соревновались в спортивном многоборье: бег 30 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек., наклон вперед из положения сидя, бег 1000 м.

«Отличная солнечная погода позволила учащимся показать хорошие результаты», — говорится в сообщении.

Так, по результатам многоборья первое место с 241,4 очка заняли порховичи. Второе и третье места распределились между школьниками из Дедовичского и Бежаницкого районов соответственно.

Призёры вышли в финал, который будет проводиться 17-18 мая в поселке Пушкинские Горы.

Следующие межмуниципальные соревнования пройдут в Новосокольниках 20 апреля, в Опочке 21 апреля и в Печорах 25 апреля.