Ледовое побоище. Планировалась ли эта битва?

15:34, 19 апреля 2023, ПАИ

Почти восемь веков минуло со дня Ледового побоища, но споры историков, краеведов и публицистов не утихают: не каждая летопись достоверна; сражение не предполагалось; река Желча спутала все планы; сиговица и соболёк – слова истинно псковские из тех времён; московские школьники доказали существование средневековых водных торговых путей...

Подлинных документов всего три

781 год назад на льду Чудского озера состоялось Ледовое побоище. Русские воины во главе с князем Александром Невским одержали знаменательную победу над немцами и ливонцами. Что мы знаем об этой битве? Откуда мы берём знания о тех исторических событиях? Моё поколение, рождённое в СССР, черпало их в первую очередь из учебников по истории, из художественной литературы да по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», самые любопытные обращались к историческим документам. Плюс к этому в подлинности тех событий убеждают и гора Соколиха с величавым памятником дружине Александра Невского, и Кобылье Городище с храмом XV века, теперь вот и мемориальный комплекс в деревне Самолва Гдовского района Псковской области.

Но в век информационных технологий среди наших более молодых современников всё чаще и чаще слышны самые разные оценки тех давних событий – от полного отрицания битвы до её признания, но она, мол, была не там, да и масштабы совсем не те. И ссылаются они якобы на достоверные источники из интернета. Но есть ли они там, эти источники? И откуда они там появились? Я тоже активно пользуюсь интернетом, но, как и многие советские и российские историки, однозначно на тему Ледового побоища вижу лишь следующее…

На протяжении многих веков подлинных источников было и есть всего три – это «Новгородская первая летопись», «Житие Александра Невского» и «Старшая ливонская рифмованная хроника». Все три исторических документа возникли независимо друг от друга и составлены в разные годы конца XIII века.

Если попытаться объединить эти три документа, описывающих битву, то во всех трёх можно найти одну и ту же информацию, что однозначно подтверждает подлинность события:

в начале XIII века на Северо-Западе был военный союз против Руси

в начале марта 1242 года Александр Невский освободил Псков и военные действия были перенесены на территорию противника

разведка войска Александра Невского была обнаружена и разбита немцами

войско Александра Невского отступило на лёд Чудского озера, где приняло бой и победило

много немцев было захвачено в плен, часть из них привели в Псков босыми подле своих коней, чем по канонам рыцарской чести они были опозорены

псковичи торжественно встретили дружину Александра Невского.

Есть и другие документы с упоминанием Ледового побоища 1242 года, но все они появились гораздо позже (в XIV-XV веках), а чем дальше происхождение документа по времени от события, тем больше в нём искажений и домыслов, а достоверности, соответственно, меньше. Так, например, ни в одной из трёх вышеназванных летописей нет упоминания о провалившихся под лёд и утонувших немцах и ливонцах.

В «Старшей ливонской рифмованной хронике» упоминается, что убитые падали в траву, но, вероятно, имелся в виду сухой тростник по берегам озера, а его там и сейчас, и можно смело утверждать, и в те времена – густые и обширные заросли. А сама битва была и на берегу, и на льду и закончилась бегством немцев. Первое упоминание об «а иных вода потопи» (то есть провалившихся под лёд) появляется в более поздних летописях лишь через двести лет после Ледового побоища.

Среди современных историков и публицистов продолжаются споры о количестве участников в битве, о количестве погибших, цифры серьёзно разнятся, спорят и о точном месте сражения. Но лично у меня никаких сомнений в том, что Ледовое побоище было в 1242 году на льду Чудского озера, а немцы с ливонцами были биты новгородцами и псковичами во главе с Александром Невским, никогда не было и нет.

Современный источник знаний о Ледовом побоище

И ещё есть один источник, но уже современный, которому я очень доверяю. Это книга Александра Потресова и Георгия Караева «Загадки Чудского озера» (1996 г.), в 2018 г. переизданная и дополненная Владимиром Потресовым, сыном А. Потресова. Читаю эту книгу и удивляюсь, почему я её до сих пор не держал в руках? Ведь это именно то, что меня всегда интересовало и до сих пор волнует и интересует, – краеведение в комплексе с путешествиями, поисками, приключениями. А самое главное, всё это не где-то там, на Карибских островах, а здесь, где я живу, здесь, где хожу за грибами, где на лодке со спиннингом в руках бываю почти еженедельно – на давно ставшей мне родной Псковщине, на дорогих сердцу Чудском и Тёплом озёрах, на красавице реке Желче. Раскопельский залив и река Желча от того, что я и мои товарищи бываем там очень часто, и вовсе стали почти «домашними» водоёмами. Мы не только щуками-судаками, великолепной природой восхищаемся, но и богатейшей историей этих мест.

Сколько здесь важнейших событий произошло; и в Северную войну со шведами (захват шведского флота под Тарту), и в Гражданскую войну (неоднократный переход из рук в руки Чудской флотилии), и в Великую Отечественную войну (беспрецедентная переправа более чем стотысячной Советской Армии на западный берег Тёплого озера в 1944 году). Сколько кораблей с тех времён покоится на дне, сколько героев отдали свои жизни в схватках с врагами государства Российского. Обо всём этом мы непременно вспоминаем на каждой рыбалке – и у костра, и бороздя воды Чудского или Тёплого озёр. Да и как по-другому, если вокруг столько напоминаний обо всём этом. Но чаще всего и глубже всего мы рассуждаем именно о Ледовом побоище 1242 года, о воинах князя Александра Невского.

Причина всему – река Желча

И вот, переворачивая страницу за страницей этой интереснейшей книги, я словно сам присутствую во время описываемых событий конца пятидесятых – начала шестидесятых годов прошлого века, когда была проведена экспедиция по установлению места Ледового побоища под руководством генерала Георгия Караева. Все названия деревень, рек, озёр, островов, их особенности географические и гидрологические – всё мне знакомо и… в то же время на всё открываются глаза по-новому. И топонимика названий деревень, рек, озёр – насколько всё связано с историей именно тех средневековых времён. И становится понятнее. И интереснее.

Чего стоит только неожиданное для многих объяснение Георгием Караевым маршрута передвижения дружины Александра Невского с позиции тактики и стратегии боевых действий русского войска тех времён. Мне, как отставному военному, всё стало понятно и логично. Чтобы провести русское войско со многими тысячами воинов и лошадей, необходимо было выбирать маршрут «хлебный и фуражный», прокормить такое войско – очень непростое дело. И не позавидуешь тем жителям, что на своей территории, что на вражеской, через чьи земли проложат маршруты полководцы – всё там будет съедено, а может, и разорено на многие годы. И не только у дороги, по которой движется войско, но и в широкой полосе на многие десятки километров, прилегающей к этой дороге.

Помните, более близкие исторические события, когда Кутузов погнал французов по той же дороге, по которой они и пришли, через Смоленск, Минск, Вильно и далее без остановки. На обратном пути кормить наполеоновских лошадей было нечем, даже соломенные крыши сёл и деревень были сожжены. С пропитанием для французских солдат, как понимаете, тоже было не легче. Вот и Александр Невский со своею дружиной из Владимира и Суздали, с пополнением из Новгорода пришёл на помощь псковичам и освободил в марте 1242 года Псков от немцев и ливонцев. Пришёл он по одному маршруту, а возвращаться надо было обязательно по другому. Все передвижения огромных масс людей, да ещё с лошадьми и обозами, в те времена в Новгородском княжестве проходили преимущественно зимой по замёрзшим рекам и озёрам, других дорог не было – непроходимые леса и болота вокруг.

После освобождения Пскова Александр Невский с дружиной планировал, вероятнее всего, вернуться в Великий Новгород по западному берегу Псковского и Тёплого озёр, по льду рек Желчи, Плюссы и Шелони через Ильмень-озеро. Но не смог. И никакой битвы на льду он, возможно, и не замышлял. Есть предположение, что возвращению по новому маршруту не Ледовое побоище стало помехой, а… рано вскрывшиеся реки, в первую очередь Желча. Дорога к Новгороду была отрезана природой. О том, что битва со стороны русского войска не планировалась, косвенно подтверждают и дальнейшие действия А. Невского – разбив рыцарское войско, Александр не пошёл на Дерпт (Тарту), оставшийся без защиты, а вернулся в Псков.

И о Желче. Трудно утверждать, какие точно были погодные условия в том далёком апреле. В наши годы, особенно в последнее десятилетие, река Желча и не каждый год замерзала. А когда покрывалась льдом в суровые зимы, то даже в кратковременные оттепели неожиданно и быстро освобождалась ото льда. Можно только предположить, что и в те древние годы такие же сюрпризы погоды вполне могли иметь место, тем более в апреле. И вернулся с победой Александр Невский в город Псков, с победой в битве, которую, может быть, и не планировал. Как и когда он потом ушёл из Пскова в Новгород, история умалчивает.

Средневековые водные торговые пути и волоки установили… школьники

Читаю книгу и поражаюсь – сколько открытий было сделано экспедицией Г. Караева, все цели, поставленные перед ней, были достигнуты. И главная из них – это установление места Ледового побоища. Но особенно я восхищаюсь школьниками 46-й московской школы, где учился сын А. Потресова Владимир. С тринадцати лет Володя принимал непосредственное участие во всех четырёх экспедициях. Восьми- и девятиклассники четыре года кряду отправлялись в серьёзнейшие поисковые экспедиции по рекам, ручьям и болотам с целью установления водных торговых путей тех времён.

И установили, и доказали. Какой же был густонаселённым наш край в первой половине второго тысячелетия. Какими же востребованными были эти водные пути. И борьба за их обладание была постоянной и иногда ожесточённой. Сколько жальниковых захоронений ребята разыскали, могильных курганов, древних городищ и нанесли их на археологические карты-схемы. И всё это пятнадцати-шестнадцатилетние мальчишки и девчонки. Я даже представить сейчас не могу, кто бы в наше время позволил им отправиться в такое путешествие? Пожалуй, ответственности никто бы не взял, разрешения бы никто не дал.

Представьте – четырёхсоткилометровые путешествия по непролазным рекам, ручьям и болотам. Ребятишки сами гребут, сами бурлачат, сами пищу готовят. А ещё комары, оводы, змеи, звери, жара, дожди, грозы. И все живы и здоровы! Да при этом они ещё и раскопки вели, и отчёты составляли. Как я им завидую, моим почти сверстникам из шестидесятых годов. Как бы я хотел поучаствовать в чём-то подобном. Но, к сожалению, ничего этакого в моём юношестве не было, а все мои дикие вылазки несравнимы с путешествием, с экспедицией ребят московской школы № 46.

Сиг и сиговицы

Из книги узнал, что такое «сиговицы». По утверждению авторов, это мощнейшие родники и даже выходы подземных рек на поверхность Тёплого озера. На карте, составленной членами той экспедиции, они все указаны ближе к мысу Сиговец, к острову Сиговец и острову Пийрисаар. Но мною они наблюдались и напротив Мехикоорма, притом на эстонской стороне Тёплого озера. Мы 7 апреля 2012 года ловили рыбу с крепкого полуметрового льда в одном километре от берега со стороны деревни Пнево, а сразу за пограничными вешками уже плескалось огромное озеро открытой воды. И тысячи уток и гусей плавали в этом озере и шумными стаями летали вокруг него. Возможно, причиной появившейся открытой воды явилось течение, которое к весне всегда набирает силу по руслу Тёплого озера, но в других местах озера таких участков с открытой водой мы в тот день не наблюдали.

Местные рыбаки недаром приговаривают, что на Тёплом озере и в тридцатиградусный мороз легко можно найти, где искупаться. И мой товарищ однажды в этом убедился. Время – январь, уже второй месяц зима настоящая, в этот день на термометре -17 градусов было, толщина льда везде более полуметра. Но он легко и просто, без треска льда или каких-то подозрительных звуков быстро ушёл почти с головой под лёд. Но и выскочил, как поплавок, я даже не успел заметить происшествия и понял, что случилось что-то неладное, когда одежда товарища сплошь покрылась ледяным панцирем.

Получилось так, что я шёл впереди, обошёл стороною непонятное бурое пятно метров десять в диаметре, а товарищ, догоняя меня, двигался по прямой и не придал пятну никакого значения. По всей видимости, в том месте находился мощный ключ. С тех пор мы всегда далеко и обходим, и объезжаем все подозрительные пятна или лед, отличающийся по цвету от основного. В Путьковском заливе это было, но подобных пятен, «шуб», прожор (вода под снегом) встречается во множестве по всему льду Тёплого озера, притом в течение всей зимы.

Но само слово «сиговица» или «сиговицы», как мне думается, произошло не от подводных рек или характерного для этих мест гнилого льда, а от того, что именно здесь самые благоприятные условия для обитания такой рыбы, как сиг. И когда-то его именно в водах Тёплого озера обитало очень много. Но вопрос спорный – слово «сиговица» характерно и употребляется лишь у жителей Причудья, а слово «сиг» распространено гораздо шире. Эта ценная порода рыб любит прохладную и чистую воду, множество подземных источников и обеспечивают необходимые температуры. Благодаря таким уникальным гидрологическим условиям даже после нескольких жарких лет подряд, с высокой температурой воды в Псковском и Чудском озёрах, неприемлемой для жизни таких рыб, как снеток и сиг, эти виды рыб вновь и вновь возрождаются.

Почему окунька на Псковщине собольком называют

Я – рыболов. И пока я не прочитал эту книгу, мне было невдомёк, почему стограммовых окуньков на Псковщине называют «собольками»? Ладно «матросиками», потому что они полосатенькие, но собольками-то за что? Мне было совсем не понять такого названия популярной рыбки. Но после прочтения всё стало на свои места. Авторы книги утверждают, что в Тёплом озере у западных берегов издревле в огромных количествах водился именно такой мелкий окунёк, и рыбаки по весне его вылавливали в больших количествах.

А потому как ловили его у «сообольческого берега», то и название – собольки. А берег сообольческий якобы потому, что на западном берегу произрастали обширные сосновые леса и в них в те времена водился ценный зверёк соболь. А вот тут можно предположить, что авторы вполне могли попасть в заблуждение. О соболях в наших широтах и местах из истории ничего не известно. Но зверёк с не менее ценным мехом и очень похожим на русского соболя до сих пор обитает по берегам наших псковских озёр, рек и ручьёв. Особенно много я его встречаю именно на Желче.

И называется он вовсе не соболем, а… норкой. Вероятнее всего, именно этот зверёк и обитал повсеместно вдоль водоёмов в те времена. И чем болотистее место с мелкими речушками и ручьями, тем лучше условия для обитания этого пушного красавца. Именно таков в большей своей части и западный берег Тёплого озера. Может, поэтому он и «сообольческий»? Имеется ещё одно толкование этого слова. По­-эстонски «сооболец» – мокрая земля, а это как раз территория, напротив которой и расположено место битвы, куда указывает Георгий Караев.

Кладоискатели

Технический необузданный прогресс. Сколько я сейчас наблюдаю молодых людей и даже людей в солидном возрасте по берегам Чудского и Тёплого озер с современнейшими металлоискателями в руках. Модное увлечение? Летом таких «поисковиков» здесь, пожалуй, больше, чем рыболовов-любителей. И в лесу ищут чего-то, и вдоль берегов, и даже по пояс в воду заходят (наверное, уже и такие подводные металлоискатели придуманы). И находят, и ковыряются везде и всюду. Не знаю, таких ли кладоискателей называют чёрными копателями, но то, что история, залегающая в этих богатейших артефактами землях и водах, растаскивается во все концы не только нашей страны, факт очевидный. И как это остановить? А может, и не надо ничего останавливать?

Стыдно, но в единственном в нашей стране музее истории Ледового побоища, располагающемся в деревне Самолва нашей области, я ещё не был. Но очень хочу и обязательно побываю. Тем более что эту книгу, о пользе которой я вам попытался сегодня рассказать, во время презентации диарамы Ледового побоища подарил мне соавтор, сын Александра Потресова, Владимир Александрович Потресов. Он же и создатель, и руководитель этого частного музея в Самолве. Он же и один из тех мальчишек, которые принимали участие в экспедиции по определению места Ледового побоища и в установлении водных путей и волоков на торговых маршрутах древней Псковщины и Новгородчины.

Псковские достопримечательности достойны более яркого о себе напоминания

Как проехать к музею, к Кобыльему Городищу, к мемориалу Александру Невскому и его дружине? Дорожные указатели, конечно, имеются. Но, на мой взгляд, их недостаточно. И не только на гдовской дороге, но и на всех и региональных, и федеральных дорогах нашей области. Я двадцать пять лет ежегодно езжу на автомобиле на свою малую родину в Краснодарский край, проезжаю тысячи километров, пересекая десятки регионов нашей страны. И хочу привести пример Воронежской области.

Вдоль всей федеральной автомобильной магистрали М-4 «Дон», по которой день и ночь мчатся десятки тысяч автомобилей, во множестве стоят огромные информационные щиты; «Воронеж – колыбель Российского флота», «Святитель Митрофан Воронежский и его обитель», «Воронеж – родина ВДВ» и десятки других. Даже на большой скорости, проезжая мимо, успеваешь и разглядеть, и оценить ярко изображённые фрагменты местной истории, и прочитать краткий указатель, как туда проехать. И сворачивают автотуристы со своего основного маршрута, и подъезжают, и любуются-интересуются. И я такой, и тоже сворачивал и с удовольствием побывал уже во многих из предложенных для посещения местах. И на этот год уже наметил, где побывать в новых заинтересовавших меня местах.

И как у нас... Узкие полоски стандартных дорожных знаков с коротким наименованием исторического места. Такие знаки малы и не заметны. Даже вглядываясь, не успеваешь прочитать, о чём же там было написано. И Пушкинские Горы со всеми достопримечательностями, и место Ледового побоища, и многие другие памятные места, коими богата Псковская земля, достойны более яркого напоминания об их историческом значении и указания об их расположении. Чем мы хуже Воронежской области? И потянется к истории и культуре даже тот турист, который не планировал никуда сворачивать с маршрута, но имел два-три часа свободного времени. И таких автотуристов, подобных себе, я встречаю каждое лето сотни и тысячи на территориях других краёв и областей. А ведь для этого и не много надо.

Подышать одним воздухом с Александром Невским!

И ещё. В деревне Самолва сооружён величественный мемориал Александру Невскому и его дружине. Легендарное место битвы установлено, как установлено и местонахождение Вороньего камня. Так почему бы над Вороньим камнем не установить большой, даже огромный буй или бакен или как угодно это можно назвать, с нарисованными на них героями тех лет, с датами события, с героями экспедиции Георгия Караева. И на лёд его выставлять, и на воду. Техническое решение такого действа в наше время не столь и затруднительно.

Разрешение выхода на лёд пришло – вытащили, поставили. Вышел запрет выхода на лёд – убрали. Открытая вода появилась – опять выставили, заморозки наступили – убрали. Кому, скажете, это надо? Так нам с вами и надо. В Самолве мемориал, там же расположены два музея (музей «Ледовое побоище» и музей рыбацкого края). А неподалёку – Кобылье Городище и храм Михаила Архистратига, тоже возведённый в честь той славной победы русских воинов. И все эти объекты можно было бы соединить в один водный туристический маршрут: Кобылье Городище – Вороний камень – Самолва.

В тех местах много рыбаков бывает. Особенно зимой. И я с товарищами в их числе. И каждый раз, бывая там, мы обязательно тему Ледового побоища затрагиваем: «Где-то здесь восемь веков назад сражались с псами-рыцарями наши предки. И победили!». Отправляясь в это не близкое, но рыбное место на Тёплом озере, мы непременно отмечаем: «Пусть мы рыбы и не поймаем, зато подышим одним воздухом с Александром Невским!»