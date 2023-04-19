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Общество

105 новых номеров для туристов появятся в четырёх районах Псковской области

До 11 мая регионы могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц, сообщает Минэкономразвития.

При этом Псковской области уже выделены бюджетные средства в размере 157 млн 500 тысяч рублей на поддержку общественных инициатив по возведению модульных некапитальных помещений для туристов.

Комитет по туризму Псковской области в декабре 2022 года провел конкурсный отбор на предоставление грантов юридическим лицам. На конкурс поступило 14 заявок, победителями признано семь. Планируется реализация семи проектов по созданию 105 модулей на 105 номеров и 276 койко-мест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском и Великолукском районах. По результатам проектов планируется создание 40 рабочих мест. Реализация проектов продлена до 1 августа.

По поручению президента ведомство разработало порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

С 20 апреля Минэкономразвития проводит конкурсный отбор субъектов РФ, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных отелей в 2023- 2024 годах. По итогам конкурса субъектам РФ будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

«Одним из самых важных направлений в туротрасли является развитие инфраструктуры комфортного отдыха в наших регионах по оперативному наращиванию средств размещения по всей территории страны, а также создания современного номерного фонда. К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров. Данные средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения», - пояснил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. 

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