Главный архитектор Псковской области выступит на «Серебряном дожде»

12:42, 19 апреля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет главный архитектор Псковской области — начальник управления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин.

Какими современными зданиями Псков может гордиться, а какими нет? Какую оценку главный архитектор дал дизайн-коду города? Насколько успешно дизайн-коды вводятся в других муниципалитетах региона? Каких фишек, каких малых архитектурных форм не хватает Пскову? Какие перспективы есть у города в части благоустройства?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.