ФОТОФАКТ С памятника на могиле Пушкина сняли защитный футляр
Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сняли защитные футляры с могильных плит и с памятника Александру Пушкину в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре и провели уборку на захоронении, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.
Эту работу провели 19 апреля в рамках подготовки к высокому туристическому сезону и благодаря наступившему потеплению и благоприятному прогнозу погоды на предстоящий месяц.
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19 апреля 2023
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