ФОТОФАКТ С памятника на могиле Пушкина сняли защитный футляр

16:04, 19 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сняли защитные футляры с могильных плит и с памятника Александру Пушкину в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре и провели уборку на захоронении, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Эту работу провели 19 апреля в рамках подготовки к высокому туристическому сезону и благодаря наступившему потеплению и благоприятному прогнозу погоды на предстоящий месяц.