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Общество

В Пскове планируется внести изменения в дизайн-код

Оценку дизайн-коду города дал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Я доволен тем, как внедряется дизайн-код, благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова всё развивается, так как он поддержал это решение. <...> Центры и улицы преобразились, открылись фасады домов», — сказал гость студии.

Дизайн-код в настоящее время внедряется и в муниципалитетах Псковской области. «В Печорах эта работа идёт полным ходом», — добавил он.

Кроме того, по его словам, подготовлены изменения в дизайн-код Пскова, цель — учесть различные аспекты расположения вывесок.

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