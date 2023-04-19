В Пскове планируется внести изменения в дизайн-код

16:53, 19 апреля 2023, ПАИ

Оценку дизайн-коду города дал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Я доволен тем, как внедряется дизайн-код, благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова всё развивается, так как он поддержал это решение. <...> Центры и улицы преобразились, открылись фасады домов», — сказал гость студии.

Дизайн-код в настоящее время внедряется и в муниципалитетах Псковской области. «В Печорах эта работа идёт полным ходом», — добавил он.

Кроме того, по его словам, подготовлены изменения в дизайн-код Пскова, цель — учесть различные аспекты расположения вывесок.