В Пскове благоустроят территорию от кампуса до Мирожского монастыря

17:28, 19 апреля 2023, ПАИ

Благоустроить территорию от кампуса до Мирожского монастыря планируется в Пскове. Об этом сообщил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Сейчас завершается проектирование. «Это новая инфраструктура города, новый линейный объект, который будет разгружать потоки людей. Люди смогут больше ходить, заниматься спортом», - рассказал Евгений Шапкин.

Кроме того, у архитектора есть идеи продолжить набережную от Мирожского монастыря до деревни Борисовичи.