Евгений Шапкин предложил проводить архитектурные конкурсы с призовым фондом
Необходимо проводить конкурсы на проектирование значимых архитектурных объектов, заявил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
«Это влияет на популяризацию региона, а также привлекает в работу как профессиональных архитекторов, так и молодёжь, студентов», — отметил гость студии.
При этом, по словам Евгения Шапкина, в данном вопросе важен призовой фонд конкурса.
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