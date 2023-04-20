Евгений Шапкин предложил проводить архитектурные конкурсы с призовым фондом

09:39, 20 апреля 2023, ПАИ

Необходимо проводить конкурсы на проектирование значимых архитектурных объектов, заявил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Это влияет на популяризацию региона, а также привлекает в работу как профессиональных архитекторов, так и молодёжь, студентов», — отметил гость студии.

При этом, по словам Евгения Шапкина, в данном вопросе важен призовой фонд конкурса.