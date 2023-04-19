На книжном форуме состоялась онлайн-встреча с поэтами из Донбасса

23:10, 19 апреля 2023, ПАИ

Руководитель Регионального комитета семей воинов Отечества приняла участие в патриотическом мероприятии «Донбасс далёкий и близкий» в рамках Международного книжного форума «Русский Запад», сообщает телеграм-канал «КСВО г.Псков Псковская область».

В рамках форума прошла творческая встреча с поэтом, заместителем председателя Общественной палаты ДНР Анной Ревякиной и презентация книги «Восемь. Донбасских. Лет» и «Великий Блокпост».

На онлайн-телемосте присутствовали представители библиотека и поэты из Донбасса. Также Псковская научная библиотека имени В. Я. Курбатова готовит выпуск для бойцов 76-й дивизии, участвующих в СВО, фронтовые блокноты.