Заболеваемость ОРВИ в Пскове снизилась почти на 22%

10:44, 20 апреля 2023, ПАИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась в Псковской области на 16,7%, всего зарегистрировано 3 658 случаев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 34,4%. При этом среди детей до 15 лет зарегистрировано 52,1% случаев (1 907).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Дновском, Усвятском, Невельском, Красногородском, Гдовском районе, а также Пскове и Великих Луках.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21,8%. Зарегистрировано 1 809 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 12%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 лет и старше на 19,3 %, 841 случай.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 77,8%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 96,4% случаев.