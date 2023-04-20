Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пскове снизилась почти на 22%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась в Псковской области на 16,7%, всего зарегистрировано 3 658 случаев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 34,4%. При этом среди детей до 15 лет зарегистрировано 52,1% случаев (1 907).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Дновском, Усвятском, Невельском, Красногородском, Гдовском районе, а также Пскове и Великих Луках.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 21,8%. Зарегистрировано 1 809 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 12%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 лет и старше на 19,3 %, 841 случай.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 77,8%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 96,4% случаев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 апреля 2023

Уроженец Печор Виктор Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

20 апреля 2023

Власти Латвии хотят переформатировать место захоронения узников Саласпилса
20 апреля 2023

Заболеваемость ОРВИ в Пскове снизилась почти на 22%
20 апреля 2023

Псковские медвежата-сироты переехали в лесной вольер
20 апреля 2023

Показ фильма «Вызов» с Юлией Пересильд стартует в псковских кинотеатрах
20 апреля 2023

Очное отделение «Гостиничное дело» может появиться в ПсковГУ

20 апреля 2023

О похоронах ещё шести погибших на Украине псковичей сообщил Михаил Ведерников
20 апреля 2023

До +18 градусов прогреется воздух в Пскове 20 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...