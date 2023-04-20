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Культура

Как развить в ребёнке любовь к литературе, обсудят на «Серебряном дожде»

Детский писатель, филолог, педагог, психолог, автор нескольких десятков книг Анна Гончарова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 20 апреля, в 14:00.

 Темы для обсуждения:

— Читать или не читать: как развить в ребёнке любовь к литературе?

 — Что на полках: какие книги пользуются популярностью у современных детей?

 — По завету Эйнштейна: почему важно развивать воображение ребёнка?

 — Доверяй, но проверяй: как выбрать детского писателя?

 — Черепаха или орёл: по какому принципу пишутся книги? 

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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