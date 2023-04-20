Как развить в ребёнке любовь к литературе, обсудят на «Серебряном дожде»

12:10, 20 апреля 2023, ПАИ

Детский писатель, филолог, педагог, психолог, автор нескольких десятков книг Анна Гончарова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 20 апреля, в 14:00.

Темы для обсуждения:

— Читать или не читать: как развить в ребёнке любовь к литературе?



— Что на полках: какие книги пользуются популярностью у современных детей?



— По завету Эйнштейна: почему важно развивать воображение ребёнка?



— Доверяй, но проверяй: как выбрать детского писателя?



— Черепаха или орёл: по какому принципу пишутся книги?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».