Кандидатов от КПРФ на выборы губернатора Псковской области утвердят в апреле

14:24, 20 апреля 2023, ПАИ

КПРФ назвала кандидатуры для участия в губернаторских выборах, но они не окончательные. Выдвинуть планируется Александра Ножку и Александра Баева. Об этом заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Эти кандидатуры мы пока не рассматривали на Бюро областного комитета, чтобы дать представление в Центральный комитет. В конце апреля состоится заседание Бюро и пленум областного комитета КПРФ, на этих мероприятиях мы примем окончательное решение», - рассказал гость студии.

При этом даже после данной процедуры в ЦК КПРФ могут предложить другие кандидатуры, заметил Алексеенко. По его словам, «нужен свой, местный кандидат, который будет болеть за интересы области».

Помимо этого, Алексеенко не скрывает, что от того, кто будет выдвинут кандидатом на губернаторских выборах, зависит, пройдет ли эта кандидатура муниципальный фильтр. «Проблема муниципального фильтра тоже есть. У нас своих около 100 (муниципальных депутатов), нужно где-то 117», - пояснил он.

Напомним, что голосование на выборах губернатора Псковской области планируют сделать многодневным и провести его 8, 9 и 10 сентября.