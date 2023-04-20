Назван кандидат на пост главы Псковского района от КПРФ

14:55, 20 апреля 2023, ПАИ

Кандидатом на пост главы Псковского района от коммунистов станет Михаил Вяткин. Об этом сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Псковском районе сформирована крепкая организация, которая ведёт прием в партию. Кроме того, уже прошло собрание, где был определён кандидат — Михаил Вяткин», — рассказал гость студии.

В настоящее время он является секретарём районного отделения КПРФ. «Он прошёл горячие точки, офицер, а сейчас — грамотный юрист», — добавил Алексеенко и отметил, что Михаил Вяткин уже имеет опыт участия в избирательной кампании.