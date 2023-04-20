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Политика

Назван кандидат на пост главы Псковского района от КПРФ

Кандидатом на пост главы Псковского района от коммунистов станет Михаил Вяткин. Об этом сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Псковском районе сформирована крепкая организация, которая ведёт прием в партию. Кроме того, уже прошло собрание, где был определён кандидат — Михаил Вяткин», — рассказал гость студии.

В настоящее время он является секретарём районного отделения КПРФ. «Он прошёл горячие точки, офицер, а сейчас — грамотный юрист», — добавил Алексеенко и отметил, что Михаил Вяткин уже имеет опыт участия в избирательной кампании.

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