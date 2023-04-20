Псковское отделение КПРФ планирует развивать свои соцсети

15:34, 20 апреля 2023, ПАИ

О трудностях в развитии соцсетей рассказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в рамках программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Я сам пробую, у меня там небольшое количество подписчиков. Затратная работа, требует постоянно внимания и времени, надо выкладывать оперативную информацию, анализировать, смотреть», - рассказал гость студии о своем Telegram-канале.

Кроме того, у обкома КПРФ нет финансовых возможностей нанять специалиста, который занимался бы развитием соцсетей профессионально. «Одно время был у нас человек, который работал на общественных началах во время выборов в Государственную Думу», - добавил Алексеенко.

«Будем работать в этом направлении», - резюмировал первый секретарь Псковского обкома КПРФ.