Скопление змей обнаружили в Опочке
Скопление греющихся на солнце змей обнаружили жители Опочки. Снимок опубликован в группе «Опочка онлайн» в соцсети «ВКонтакте».
«Змеиный митинг». Все хотят греться на солнышке», - подписал фотографию автор.
«Такой табор скушает сразу», - пошутил подписчик группы. Другой комментатор отметил, что змеи любят такую среду обитания, как «гнилые бревна, доски и солнышко».
«Их не трогать, и они не тронут», - заметила еще одна участница сообщества.
Комментарии: 0 Обсудить >>>