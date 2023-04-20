Скопление змей обнаружили в Опочке

16:47, 20 апреля 2023, ПАИ

Скопление греющихся на солнце змей обнаружили жители Опочки. Снимок опубликован в группе «Опочка онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

«Змеиный митинг». Все хотят греться на солнышке», - подписал фотографию автор.

«Такой табор скушает сразу», - пошутил подписчик группы. Другой комментатор отметил, что змеи любят такую среду обитания, как «гнилые бревна, доски и солнышко».

«Их не трогать, и они не тронут», - заметила еще одна участница сообщества.