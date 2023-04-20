Детский писатель назвала Псковскую область читающим регионом

17:48, 20 апреля 2023, ПАИ

Псковская область - очень читающий регион, сказала детский писатель, филолог, педагог, психолог, автор нескольких десятков книг Анна Гончарова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Приятно, что в Псковскую область постоянно приезжают библиотекари из других регионов, которые являются настоящими волшебниками, так как увлекают детей миром книг и создают магию чтения. Это всё напрямую влияет на будущее наших детей», – сказала Анна Гончарова.

Также она отметила, что приехала в Псков на книжный форум «Русский Запад». Писательницу очень впечатлило, что форум проводится уже в 18-й раз.