Онлайн-встреча с кинорежиссером Кареном Шахназаровым прошла в Пскове

17:53, 20 апреля 2023, ПАИ

Творческая онлайн-встреча с кинорежиссером, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым прошла в рамках Международного книжного форума «Русский Запад». Мероприятие прошло в областной универсальной научной библиотеки имени В. Курбатова сегодня, 20 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Карен Шахназаров рассказал псковичам о творческом пути, сложностях профессии, любимой музыке и книгах.

Также кинорежиссер обратился к начинающим артистам, он посоветовал им стремиться к правде жизни, впитывать и узнавать жизнь, трудиться.