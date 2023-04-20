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Культура

Онлайн-встреча с кинорежиссером Кареном Шахназаровым прошла в Пскове

Творческая онлайн-встреча с кинорежиссером, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым прошла в рамках Международного книжного форума «Русский Запад». Мероприятие прошло в областной универсальной научной библиотеки имени В. Курбатова сегодня, 20 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Карен Шахназаров рассказал псковичам о творческом пути, сложностях профессии, любимой музыке и книгах.

Также кинорежиссер обратился к начинающим артистам, он посоветовал им стремиться к правде жизни, впитывать и узнавать жизнь, трудиться.

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20 апреля 2023

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