Большая воронка образовалась во время взрыва в Белгороде

23:17, 20 апреля 2023, ПАИ

Звук взрыва прозвучал в Белгороде, на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина образовалась большая воронка, повреждены автомобили и магазин, рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, ставший очевидцем события.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Белгороде, который образовал огромную воронку диаметром несколько десятков метров, пострадавших нет.

«Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте», — уточнил в своём телеграм-канале глава Белгородской области.