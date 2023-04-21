Как часто должны болеть дети, рассказал псковский педиатр

16:07, 21 апреля 2023, ПАИ

Как часто должны болеть дети, рассказал врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-Скан» Андрей Крамар в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Часто болеющие дети – это те, кто болеет чаще пяти раз в год. Есть ещё разбивка по возрастам для таких детей: до года они болеют четыре раза в год, с года до трёх – пять раз, с трех до пяти – шесть-семь раз, с пяти до семи – пять раз. Хотя в норме ребенок, например, до года болеть не должен, считается, что на это время ему хватает материнского иммунитета», - уточнил врач, добавив, что болеющие дети подхватывают, как правило, болезни респираторного тракта.

По словам Крамара, когда ребёнок идёт в детсад, начинается иммунная адаптация организма, поэтому болезни случаются чаще. «Это нормальная ситуация. Причем после болезни ребёнок должен восстанавливаться в течение месяца, если отправить его в сад сразу, он снова заразится, а организм не сможет адекватно среагировать на очередной вирус», - пояснил педиатр.

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