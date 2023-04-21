Дети стали более аллергичными – псковский педиатр

17:17, 21 апреля 2023, ПАИ

Дети стали более аллергичными, констатировал врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-Скан» Андрей Крамар в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чтобы дети болели меньше, необходима профилактика – нормальный сон, прогулки, поливитаминный комплекс, гигиена, здоровое питание, занятия спортом желательно на свежем воздухе», – дал советы педиатр.

Андрей Крамар также констатировал, что среди детей стало «очень много аллергических заболеваний». «Такова плата за современную цивилизацию и развитие, – уверен врач. – Много дерматитов, астм и так далее. И да, дети стали болеть чаще. Стало много и функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Зачастую это связано с нервами. Родители ведь хотят сделать из детей гениев: и танцы, и английский, и карате, и математика. А такой темп для детей – стресс. Плюс родительская гиперопека, которая в итоге ведёт к гипервозбудимости».

Партнер программы - Медико-диагностический центр «Мед-Скан».

ООО «Мед-Скан». Лицензия ЛО41-01150-60/00379503 от 01.08.2019 г.