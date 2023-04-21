Не нужно выписывать витамин D всем подряд, уверен псковский педиатр

16:59, 21 апреля 2023, ПАИ

Не нужно выписывать витамин D всем подряд, уверен врач-педиатр медико-диагностического центра «Мед-Скан» Андрей Крамар в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас модно давать витамин D. Я не сторонник того, что его следует выписывать всем подряд. Он участвует в обмене кальция, но передозировка этого витамина более опасна, чем его недостаток. Поэтому, как только появляется солнце, ребёнка выводим на солнышко на 15 минут, и недельная доза витамина D обеспечена. В солнечный период давать его детям противопоказано, можно заработать гипервитаминоз», - пояснил Андрей Крамар.

Относительно вакцинации часто болеющих детей врач сообщил, что календарь прививок можно соблюдать в индивидуальном режиме. «Педиатр может составить для вас индивидуальный график вакцинации в зависимости от состояния здоровья ребёнка. А вообще, конечно, вакцинироваться надо. Тут двух мнений быть не может», - заявил врач.

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