В Пскове прошёл профилактический рейд для предотвращения пожаров

23:13, 22 апреля 2023, ПАИ

Профилактический рейд для предотвращения пожаров прошёл в жилом секторе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сотрудники органа государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд для предотвращения пожаров в жилом секторе Пскова. Рейдом охвачен жилой сектор в СНТ «Авторемзавод» и СНТ «Стройдеталь».

В рамках мероприятия провели с гражданами профилактические беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой травянистой растительности и мусора, с использованием открытого огня и разведением костров, с неосторожным обращением с огнём и иными источниками повышенной опасности.

Кроме того, провели разъяснительные беседы о соблюдении элементарных правил безопасности подрастающим поколением, довели информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

В ведомстве также напомнили, что единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.