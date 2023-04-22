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Общество

В Пскове прошёл профилактический рейд для предотвращения пожаров

Профилактический рейд для предотвращения пожаров прошёл в жилом секторе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления МЧС

Сотрудники органа государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд для предотвращения пожаров в жилом секторе Пскова. Рейдом охвачен жилой сектор в СНТ «Авторемзавод» и СНТ «Стройдеталь».

В рамках мероприятия провели с гражданами профилактические беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой травянистой растительности и мусора, с использованием открытого огня и разведением костров, с неосторожным обращением с огнём и иными источниками повышенной опасности.

Кроме того, провели разъяснительные беседы о соблюдении элементарных правил безопасности подрастающим поколением, довели информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

В ведомстве также напомнили, что единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.

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