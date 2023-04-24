Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:29, 24 апреля 2023, ПАИ

В прямой эфир вышел новый выпуск программы «Псковский телеграм Online».

С главным балетмейстером и руководителем коллектива Театра танца «Русские узоры» Ириной Казимир ведущие говорят об участии в предстоящих концертах, конкурсах и фестивалях и о том, как попасть в танцевальный коллектив.

25 апреля состоится открытие VIII Псковского чемпионата профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Руководитель псковского центра «Абилимпикс» Ольга Верхоглядова рассказывает об участниках конкурса, а также о том, какие компетенции будут представлены на чемпионате.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».