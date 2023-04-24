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Происшествия

Детская коляска сгорела в подъезде пятиэтажки в Великих Луках

Три поджога зафиксировано в Псковской области за выходные. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в 13:21 произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Энгельса в Великих Луках. Закопчены стены подъезда, сгорела детская коляска.

А в 5:26 на улице Первомайской загорелся КамАЗ 1991 года выпуска. Выгорела кабина автомобиля. Также в машине Nissan Almera 2004 года выпуска огнем повреждена левая передняя фара.

В 16:16 23 апреля пожарные выезжали на территорию недействующей пилорамы на улице Декабристов в Пскове. Там сгорело неэксплуатируемое строение.

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