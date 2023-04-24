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Экономика

О спросе псковичей на драгоценности расскажут на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 24 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – Елена Семенова, директор гостевого дома «У Покровки», ювелирного магазина «Королева Марго», а также магазинов «Ив Роше».

Темы для обсуждения:

- От туризма до ювелирки и косметики: как можно совместить несколько видов бизнеса в одном?

- В погоне за золотом: насколько стабильный спрос у псковичей на драгоценности?

- Индустрия гостеприимства по-псковски: чем удивляет жителей и гостей города гостевой дом «У Покровки»?

- Секрет успеха: как учитель истории может стать успешной бизнес-леди?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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